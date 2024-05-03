Karagümrük, zorlu Kayseri deplasmanında

VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Karagümrük, zorlu Kayseri deplasmanında
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03 Mayıs 2024 14:42
VavaCars Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşılaşacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde oynadığı son 2 maçı kazanan İstanbul temsilcisi, 36 puan ve averajla 15. sırada bulunuyor.

Konuk ekip ise topladığı 40 puanla 12. sırada yer alıyor.

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