Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.



Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 1-0'lık skorla kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren tek golü 68. dakikda penaltıdan Fabio Borini kaydetti.



Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük, ligde puanını 36'ya yükseltti. Sivasspor ise 34 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Sivasspor ise kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada çalımlarla ilerleyen Emre Mor'un ceza yayı önünde yaptığı sert vuruştu, meşin yuvarlak üst direkten döndü ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



16. dakikada Ahmed Musa'nın ceza sahası dışında yerden çektiği şutta, kaleci Muammer Yıldırım yatarak topa sahip oldu.



26. dakikada Gradel'in soldan yerden yaptığı ortada, penaltı noktasında Pedro Henrique'nin gelişine yaptığı vuruşta top üst direkten döndü.



Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



48. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan yaptığı ortada, arka direkte topu kontrol eden Fajr'ın vuruşunda kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.



66. dakikada sağdan gelişen VavaCars Fatih Karagümrük Borini'nin şutunda, top ceza sahasında Uğur Çiftçi'nin eline çarptı. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Mert Güzenge penaltı kararı verdi.



68. dakikada penaltı atışını kullanan Borini, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.



VavaCars Fatih Karagümrük, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.



Stat: Atatürk Olimpiyat



Hakemler: Mert Güzenge, Serkan Çimen, Mustafa Savranlar



VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Luckassen, Burak Bekaroğlu, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Emre Mor (Dk. 87 Salibur), Borini (Dk. 90+2 Balkovec), Jimmy Durmaz (Dk. 87 Adnan Uğur), Ahmed Musa (Dk. 79 Münir Levent Mercan)



Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Cofie (Dk. 74 Moussa Konate), Fajr (Dk. 89 Camara), Felix (Dk. 56 Hakan Arslan), Pedro Henrique (Dk. 74 Kerem Atakan Kesgin), Gradel, Kayode



Gol: Dk. 68 Borini (Penaltıdan) (VavaCars Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Dk. 44 Cofie, Dk. 67 Uğur Çiftçi, Dk. 90 Gradel, Dk. 90+4 Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup Sivasspor), Dk. 87 Jimmy Durmaz, Dk. 90+1 Burak Bekaroğlu (VavaCars Fatih Karagümrük)





İLGİLİ VİDEO