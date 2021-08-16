Karagümrük, Levent Mercan'ı açıkladı!

Fatih Karagümrük, orta saha oyuncusu Levent Mercan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Karagümrük, Levent Mercan'ı açıkladı!
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16 Ağustos 2021 18:48
VavaCars Fatih Karagümrük, Almanya ekiplerinden Schalke 04'ten Levent Mercan'ı kadrosuna dahil etti.

Fatih Karagümrük Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Levent Mercan'ın transfer edildiği belirtilerek, "İkinci başkanımız Serkan Hurma ve sportif direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı Levent Mercan'a Süper Lig'de Karagümrük formasıyla başarılar dileriz." denildi.

Schalke 04 formasıyla Almanya 1. Lig (Bundesliga) deneyimi yaşayan genç oyuncu, Almanya 20 Yaş Altı Milli Takımın formasını da giydi.


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