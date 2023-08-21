Karagümrük'e İtalyan orta saha!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha oyuncusu Stefano Sturaro'yu kadrosuna kattı.



Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren İstanbul temsilcisi, son olarak Genoa formasını giyen 30 yaşındaki oyuncuyu transfer etti.



İtalya Milli Takımı formasını da 4 kez giyen tecrübeli futbolcu daha önce sırasıyla Genoa, Modena, Juventus, Sporting Lisbon ve Hellas Verona'da oynadı.



