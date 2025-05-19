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Karadeniz fırtınası bu sezon istediği gibi değil

2024-2025 Trendyol Süper Ligi'nde Trabzonspor, Avrupa umudunu kaybederek beklentileri karşılayamadı.

calendar 19 Mayıs 2025 13:28 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 13:30
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karadeniz fırtınası bu sezon istediği gibi değil
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Süper Lig'de bu sezon beklentilere karşılık veremeyen ve geçtiğimiz hafta Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'a mağlup olarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Trabzonspor, Avrupa defterini de kapattı.

Bodrum FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer matematiksel olarak Avrupa'ya gitme şansını tamamen kaybederken, taraftarlarının hayal kırıklığı yaşamasına neden oldu.

Trabzonspor, bu beraberlikle bitime puanını 47'ye çıkartarak 7'nci sırada yer aldı.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Bodrum FK maçını farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon'da yerel basın manşetleri şu şekilde:

Sonnokta: Avrupa da hayal oldu

Günebakış: Trabzon'un tadı yok

Taka: Fırtına tatil moduna girdi

Karadeniz: Ne Avrupa'sı Bodrum'da tatil yaptık

Ekspres: Çileli yolculuğa kaldı son 2


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