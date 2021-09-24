Kappel: 'Altay deplasmanından kolay kolay çıkamazlar'

Altay'ın Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta ağları sarsan Kappel, karşılaşmanın ardından konuştu.



İç sahada güçlü olduklarını söyleyen Hollandalı futbolcu, "Maçtan önce moralimiz yüksekti, maçta iyi mücadele ettik, kenetlendik. Burası bizim evimiz, buradan kimse kolay kolay çıkamayacak." dedi.



İyi bir takım olduklarını söyleyen Kappel, "Bazı şeyler zaman alır ama geçen sene çıktık, iyi bir takım olduğumuzu, iyi arkadaşlık olduğunu herkese gösterdik" ifadelerini kullandı.



