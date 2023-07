Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'un teknik direktörü Mustafa Kaplan, "Giresunspor bu ligde kalmalı, yani bu ligde devam etmeli. Bu zor süreci hep beraber atlatmak lazım." dedi.



Kaplan, Giresunspor tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere, ilk etap kamp çalışmalarında altyapıdaki oyuncuları incelediklerini söyledi.



Altyapıda öne çıkan oyuncuları profesyonel yapıp, kadroyu doldurmak istediklerine işaret eden Kaplan, şu an iki ismi tespit ettiklerini, bu futbolcuların ileride Giresunspor'a maddi ve manevi katkısı olacağını düşündüğünü aktardı.



"EN BÜYÜK BAŞARI BUDUR"



Şu an için puan hedefleri olmadığını dile getiren Kaplan, "Bakarsınız almak istediğinizin üstünde de puan alabilirsiniz. Bizim gibi zor süreçte olan takımlar çok ligimizde. Daha toplanmayan bir Tuzlaspor var bildiğim kadarıyla. Yani burada sayacağımız takımlar da var ama saymak bize yakışmaz ama Giresunspor olarak bizim birinci hedefimiz eğer bu sene bu ligde kalırsak, bana göre bu büyük başarıdır." ifadelerini kullandı.



Geçen sezondan takımda kalan oyunculara değinen Kaplan, şunları kaydetti:



"Kaleci Onurcan, Erkan, Talha, Kadir, Faruk var, kiralık gelen Erol Can var, yine kiralık gelen Furkan, Ertuğrul, Çekdar, Şahin Dik var. Bunlar bizim şu anki iskeletimiz gibi görünüyor. Bunların altındaki alternatif oyuncularımız Fatih ve Anıl var. Dönen oyuncular, yani bunlar gibi bir iskeletimiz olsaydı, 'Şu kadar puan, hedef şu olur.' diyebilirdik. Çünkü bu ligde koşarsan, savaşırsan puan ve puanlar alırsın. Geçen sezon Eyüpspor dünya kadar para harcadı. Bu para harcamakla da olmuyor. Sonuçta Süper Lig'e çıkamadılar."



"DESTEK BEKLİYORUZ"



Alper Uludağ'ı arayıp kampa davet ettiğini aktaran Kaplan, Faustin Senghor'un gelme durumunun olduğunu, görüştükleri oyuncular bulunduğunu, takıma katılmalarının çok büyük artı getireceğini vurguladı.



Kulübün zor bir süreç içerisinde olduğunun altını çizen Kaplan, "Giresunspor bu ligde kalmalı, yani bu ligde devam etmeli. Bu zor süreci hep beraber atlatmak lazım. Teknik ekip olarak saha içinde işimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Baha dışında da çalışan başkan ve ekibi var. O nedenle birbirimize destek olmamız lazım." ifadelerini kullandı.



Orta saha oyuncusu Erolcan Akdağ ise yoğun bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "İnşallah bunun sonucunu ligde hep beraber almaya çalışacağız. Beraber olmamız, birlikte savaşmamız gerekiyor. Bunun bilincindeyiz. Bu süreçte taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Herkes takımımızın durumunu biliyor. Biz de bunun farkındayız. Onlardan çok büyük destek bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.