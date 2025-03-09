Kadınlar derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe yenişemedi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni konuk etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin golünü 63. dakikada Marta Cox kaydetti. Galatasaray'ın golü ise 71. dakikada Maria Usme'den geldi.
Ligin ilk devresinde oynanan maçta Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti.
Bu sezon yalnızca 2 mağlubiyeti olan ve ilk kez berabere kalan lider Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte puanını 49'a yükseltti.
37 puana ulaşan Galatasaray ise 6. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, Amed'e konuk olacak. Karadeniz Ereğli Belediyespor maçı iptal olan Fenerbahçe de Amed'i konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi 1-1 berabere kaldı.
63. dakikada Fenerbahçe Petrol Ofisi öne geçti. Hücum yönünün solunda rakip yarı sahanın ortasından kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde Cox'un önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
71. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışından uzak mesafeden kaleyi cepheden gören noktadan Usme'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.
Saha: Florya Metin Oktay Tesisleri
Hakemler: Sercan Yılmaz, Erol Ernek, Ertuğrul Konak
Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Ecem Cumert, Eda Karataş, Kristoffersen, Laura, Ecem Esen, Bakarandze (Dk. 58 Usme), Ebru Topçu, Sabastine, Diallo (Dk. 46 Arzu Karabulut), Manga
Fenerbahçe Petrol Ofisi: Munteanu, Busem Şeker, Plummer, Yaşam Göksu, Van Eynde (Dk. 34 İpek Kaya), Otu, Ece Türkoğlu, Cox (Dk. 81 Alkhovik), Marta (Dk. 81 Ümran Özev), Borgella, Yağmur Uraz (Dk. 89 İrem Eren)
Goller: Dk. 63 Cox (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 71 Usme (Galatasaray Petrol Ofisi)
Sarı kartlar: Dk. 70 İpek Kaya (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 90+4 Eda Karataş, Dk. 90+5 Ecem Cümert (Galatasaray Petrol Ofisi)
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşma, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin golünü 63. dakikada Marta Cox kaydetti. Galatasaray'ın golü ise 71. dakikada Maria Usme'den geldi.
Ligin ilk devresinde oynanan maçta Fenerbahçe, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmişti.
Bu sezon yalnızca 2 mağlubiyeti olan ve ilk kez berabere kalan lider Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte puanını 49'a yükseltti.
37 puana ulaşan Galatasaray ise 6. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Galatasaray, Amed'e konuk olacak. Karadeniz Ereğli Belediyespor maçı iptal olan Fenerbahçe de Amed'i konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Galatasaray Petrol Ofisi ile Fenerbahçe Petrol Ofisi 1-1 berabere kaldı.
63. dakikada Fenerbahçe Petrol Ofisi öne geçti. Hücum yönünün solunda rakip yarı sahanın ortasından kullanılan serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top, ceza sahası içinde Cox'un önüne düştü. Bu oyuncunun gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.
71. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışından uzak mesafeden kaleyi cepheden gören noktadan Usme'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşma, 1-1 eşitlikle sona erdi.
Saha: Florya Metin Oktay Tesisleri
Hakemler: Sercan Yılmaz, Erol Ernek, Ertuğrul Konak
Galatasaray Petrol Ofisi: Gamze Yaman, Ecem Cumert, Eda Karataş, Kristoffersen, Laura, Ecem Esen, Bakarandze (Dk. 58 Usme), Ebru Topçu, Sabastine, Diallo (Dk. 46 Arzu Karabulut), Manga
Fenerbahçe Petrol Ofisi: Munteanu, Busem Şeker, Plummer, Yaşam Göksu, Van Eynde (Dk. 34 İpek Kaya), Otu, Ece Türkoğlu, Cox (Dk. 81 Alkhovik), Marta (Dk. 81 Ümran Özev), Borgella, Yağmur Uraz (Dk. 89 İrem Eren)
Goller: Dk. 63 Cox (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 71 Usme (Galatasaray Petrol Ofisi)
Sarı kartlar: Dk. 70 İpek Kaya (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Dk. 90+4 Eda Karataş, Dk. 90+5 Ecem Cümert (Galatasaray Petrol Ofisi)
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