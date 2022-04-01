Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray'dan kritik galibiyet

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında, Elazığ İl Özel İdare ile karşılaşan Galatasaray, rakibini 80-69 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray'dan kritik galibiyet
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01 Nisan 2022 17:00
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 24. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Elazığ İl Özel İdare'yi 80-69 yendi.
 Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Umut Özgün Ergün, Cemil Uygül, Doğu Berk İnnal

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 20, Cicic 22, Nisa Yalçın 4, Modiri 16, Nur Nihan Dabakoğlu 2, Esma Çelen Türk 5, Aysel Bakır, Gülfer Tokatlı, Aslı Yalçınkaya

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 12, Merve Aydın 7, Davis 8, Krajisnik 19, Evans 11, Sude Yılmaz 10, Gizem Başaran Turan 10, Gizem Yavuz 3, Eda Şahin, Mısra Albayrak, Miray Balotu

1. Periyot: 27-26

Devre: 46-49

3. Periyot: 50-66

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