Kadın yardımcı pilot eğitimleri başlıyor

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), "Kadın Co-Pilot Eğitimleri"nin ikincisini başlatacak.



TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, motor sporlarında kadınların daha aktif rol almasını teşvik eden proje, teorik ve pratik eğitimleriyle yeni yardımcı pilotların (co-pilot) yetişmesini sağlayacak.



Geçtiğimiz yıl düzenlenen ilk eğitim programına, 900 kadın gözetmen ve "TOSFED Yıldızını Arıyor" katılımcısı davet edilirken, 3 grup halinde toplam 250 katılımcı çevrim içi eğitimlere katıldı. Eğitimler sonunda yapılan sınavda başarılı olan 30 katılımcı, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen pratik eğitime katılma hakkı kazandı. Bu eğitimlerden başarıyla geçen 4 kadın co-pilot da sezon yarışlarında sağ koltuk buldu.



Yeni dönem "Kadın Co-Pilot Eğitimleri" 18-20 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek teorik derslerle başlayacak. Çevrim içi düzenlenecek bu derslerde, ralli sporunun temel dinamikleri, co-pilotluk görevleri, yol notu hazırlama teknikleri ve yarış prosedürleri gibi konular ele alınacak.



Teorik eğitimi başarıyla tamamlayan ve sınavda başarılı olan katılımcılar, 12 Nisan'da Kocaeli Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek uygulamalı eğitime katılma hakkı kazanacak.



