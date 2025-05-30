Kadın Millilerimiz, 89'da yıkıldı

UEFA Uluslar B Ligi 5. hafta maçında A Milli Kadın Futbol Takımımız, İrlanda ile karşılaştı. Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi millilerimiz 2-1 kaydetti.
Millilerimiz, 49. dakikada Kader Hançar kaydetti.
Busem Şeker, 79. dakikada kendi ağlarımıza attı. 89. dakikada Emily Murphy maçın skorunu belirleyen golü attı.
Bu sonucun ardından Millilerimiz, gruptaki 4. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı. İrlanda ise puanını 12'ye çıkardı.
Milli Takımımız, bir sonraki maçında puansız Yunanistan'a konuk olacak. İrlanda ise sahasında Slovenya'yı ağırlayacak.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Millilerimiz, 49. dakikada Kader Hançar kaydetti.
Busem Şeker, 79. dakikada kendi ağlarımıza attı. 89. dakikada Emily Murphy maçın skorunu belirleyen golü attı.
Bu sonucun ardından Millilerimiz, gruptaki 4. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı. İrlanda ise puanını 12'ye çıkardı.
Milli Takımımız, bir sonraki maçında puansız Yunanistan'a konuk olacak. İrlanda ise sahasında Slovenya'yı ağırlayacak.
DETAYLAR BİRAZDAN...
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