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Kadın Millilerimiz, 89'da yıkıldı

Kadın Futbol Milli Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti'ne son 11 dakikada yediği gollerle 2-1 mağlup oldu.

calendar 30 Mayıs 2025 21:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kadın Millilerimiz, 89'da yıkıldı
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UEFA Uluslar B Ligi 5. hafta maçında A Milli Kadın Futbol Takımımız, İrlanda ile karşılaştı. Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi millilerimiz 2-1 kaydetti.

Millilerimiz, 49. dakikada Kader Hançar kaydetti.

Busem Şeker, 79. dakikada kendi ağlarımıza attı. 89. dakikada Emily Murphy maçın skorunu belirleyen golü attı.

Bu sonucun ardından Millilerimiz, gruptaki 4. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı. İrlanda ise puanını 12'ye çıkardı.

Milli Takımımız, bir sonraki maçında puansız Yunanistan'a konuk olacak. İrlanda ise sahasında Slovenya'yı ağırlayacak.

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