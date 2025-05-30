Kadın Millilerimiz, 89'da yıkıldı

UEFA Uluslar B Ligi 5. hafta maçında A Milli Kadın Futbol Takımımız, İrlanda ile karşılaştı. Esenler Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi millilerimiz 2-1 kaydetti.



Millilerimiz, 49. dakikada Kader Hançar kaydetti.



Busem Şeker, 79. dakikada kendi ağlarımıza attı. 89. dakikada Emily Murphy maçın skorunu belirleyen golü attı.



Bu sonucun ardından Millilerimiz, gruptaki 4. yenilgisini aldı ve 3 puanda kaldı. İrlanda ise puanını 12'ye çıkardı.



Milli Takımımız, bir sonraki maçında puansız Yunanistan'a konuk olacak. İrlanda ise sahasında Slovenya'yı ağırlayacak.



DETAYLAR BİRAZDAN...



