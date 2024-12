Kadın futboluna UEFA Kupası geliyor!

Kadın futbolunun dünyadaki büyük yükselişi ihtişamlı bir şekilde sürerken UEFA, Avrupa'da çok ses getiren önemli haberleri resmi sitesinden paylaştı. Bu bağlamda yeni sezonda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin formatı değişirken, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası başlıyor ve tüm kulüplere büyük fayda sağlayacak yeni bir finansal dağıtım sistemi hayata geçiyor. Geçtiğimiz aylarda 5 yıllık yeni stratejik planı Durdurulamaz'ı açıklayan UEFA, 2025-2026 sezonuyla birlikte Avrupa'da kadın futbolunun bambaşka bir seviyeye evrilmesinin fitilini ateşleyen yeni bir döngü başlatıyor.



İlk üç yılda sezon başına 37.7 milyon euro dağıtılacak



Medya ve sponsorluktan elde edilen gelirin önümüzdeki beş yıl içerisinde değişmesi ve ilk üç sezondan itibaren önemli bir artış olması bekleniyor. İlk etapta 37.7 milyon euroluk gelirin dağıtıma hazır olmasını bekleyen UEFA, sonraki etapta bu rakamın 46.7 milyon euroya çıkmasını öngörüyor. Tamamı kulüplere dağıtılacak olan bu para, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hak eden kulüpler, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalan kulüpler ve yeni başlayacak UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na katılan kulüpler arasında paylaştırılacak. 2025'ten 2027'ye kadar lig aşamasından itibaren katılan kulüpler toplam 18,2 milyon eurodan yararlanacak. Bu rakam, 2027'den 2030'a kadar 24,1 milyon euroya yükselecek.



Takım başına 505 bin euroluk net gelir



Hak edişlerin yüzde 50'si kulüplere katılım sağladıkları için ödenecek; geri kalan yüzde 50'si ise gösterilecek performansa bağlı bonus olarak dağıtılacak. Başlangıç ücretleri lig aşamasındaki 18 kulübün tamamı arasında eşit olarak paylaştırılacak ve her katılımcı 2025-2027 yılları arasında 505 bin euro ve 2027-2030 yılları arasında 670 bin euro kazanacak. Lig aşamasında takımların göstereceği performanslara göre verilecek bonuslar, bir lig sıralama bonusunun yanı sıra galibiyet başına ve geçilen tur başına ödenecek. Ayrıca şampiyon takımlar ilk iki sezonda 1 milyon 995 bin euro ve 2027-2028 sezonundan itibaren 2 milyon 800 bin euro net rakam kazanabilecek. Mevcut düzende şampiyon takımlar 1 milyon 410 bin euro kazanabiliyordu. Rakamlarda yüzde 41 ve iki sene sonunda yüzde 99'luk artış sağlandı.



UEFA Kadınlar Avrupa Kupası için sezon başına 5.6 milyon euro



UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme turlarında elenen takımlar, 2025-2027 yılları arası 7.7 milyon euro ve 2027-2030 yılları arası 9.1 milyon euroya çıkacak rakamdan yararlanacak. Takımlar, ulaştıkları her tur için sabit bir miktar ve son pozisyonlarına göre bir performans bonusu alacak. UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'na ayrılan toplam rakam 2025-2027 yılları için 5.6 milyon euroya ulaşacak ve 2027-2030 yılları için de 6.2 milyon euroya yükselecek. Katılımcı kulüpler, ulaşılan her tur için sabit bir miktar kazanacaklar.