Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. haftanın sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta maçları tamamlandı

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. haftanın sonuçları
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16 Mart 2025 16:47
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları sona erdi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-0 (Hükmen)

Beylerbeyispor-Çekmeköy Bilgidoğa: 7-1

Fatih Vatanspor-Trabzonspor: 2-1

Beşiktaş JK United Payment-Bornova Hitabspor: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler-Galatasaray: 0-1

ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-3

Hakkarigücüspor-Ünye Kadın Spor Kulübü: 1-0

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