Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. haftanın sonuçları

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 20. hafta karşılaşmaları sona erdi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-0 (Hükmen)
Beylerbeyispor-Çekmeköy Bilgidoğa: 7-1
Fatih Vatanspor-Trabzonspor: 2-1
Beşiktaş JK United Payment-Bornova Hitabspor: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler-Galatasaray: 0-1
ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-3
Hakkarigücüspor-Ünye Kadın Spor Kulübü: 1-0
Alınan sonuçlar şöyle:
Fenerbahçe Petrol Ofisi-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-0 (Hükmen)
Beylerbeyispor-Çekmeköy Bilgidoğa: 7-1
Fatih Vatanspor-Trabzonspor: 2-1
Beşiktaş JK United Payment-Bornova Hitabspor: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler-Galatasaray: 0-1
ALG Spor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET: 1-3
Hakkarigücüspor-Ünye Kadın Spor Kulübü: 1-0