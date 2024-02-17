Kadın Badminton Milli Takımı yarı finale çıkamadı

Kadın Badminton Milli Takımı, Polonya'da düzenlenen Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda yarı finale yükselemedi.



Lodz kentinde gerçekleştirilen organizasyonda grup müsabakaları tamamlandı.



1. Grup'taki ilk müsabakasında ev sahibi Polonya'yı 4-1 yenen milliler, daha sonra Fransa'ya 3-2, Danimarka'ya da 5-0 mağlup oldu.



Bu sonuçların ardından grupta 3. sırada yer alan milli takım, organizasyonda son 4 takım arasına kalamadı.



Avrupa Takımlar Badminton Şampiyonası'nda gruplarda ilk 2 sırayı elde eden ekipler yarı finale yükseldi. 1. Grup'ta Danimarka ve Fransa, 2. Grup'ta ise İspanya ve İskoçya yarı finale çıktı.



