Kadıköy kalesi, hatıra duvarı oldu

Fenerbahçe'nin tarih boyunca en önemli kalesi Kadıköy olurken, son 3 yılda bu durum tamamen değişti.



Milliyet Gazetesi'nde yer alan"Kadıköy hatıra duvarı" başlıklı habere göre; Arka arkaya bütün seriler bitti, rakipler rahatça kazanmaya başladı. 2018'den bu yana hem derbilerde hem de diğer maçlarda rakipler galip gelerek Kadıköy'den mutlu ayrıldı. 'Burası Kadıköy, Buradan Çıkış Yok' sloganı adeta unutuldu. Bu nedenle sportif anlamda başarısızlıklar yaşanmaya başladı. Rakipler soyunma odalarında sürekli sevinir oldu. G.Saray'a önce 21 yıllık seri yitirildi. Ardından üst üste 2. sene de ezeli rakibe üç puan verilerek 30 yıl sonra bir ilke imza atıldı. Trabzonspor'a da kupadaki mağlubiyet sonrasında 23 yıl sonra kaybeden sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a da 15 yıl sonra boyun eğdi. Kasımpaşa ve A.Gücü 11 yıl sonra sevinirken, Göztepe de 21 yıllık hasreti bitirdi. Yeni Malatyaspor da tarihinde ilk kez Kadıköy'de maç kazandı.



Fenerbahçe özellikle son 3 yılda derbilerde sadece 2 kez güldü. Geçen sezon Beşiktaş'ı, bu sezon da Trabzonspor'u 3-1 devirdi. Galatasaray'a karşı ise 3 maçta 2 yenilgi 1 beraberlik alındı.



Tarihi başarısızlık



Sarı-lacivertliler bu sezon Kadıköy'de kolay kolay silinemeyecek başarısızlıklar yaşadı. İlk olarak arka arkaya Konyaspor, Yeni Malatya ve Beşiktaş'a yenilerek tarihinde ilk defa evinde üst üste 3 maç kaybetti. Ayrıca bu sezon ligde 5, kupada da 1 maçta evinde mağlup olarak, tarihinin en başarısız karnelerinden birini yakaladı.



Ümraniye bile sevindi



Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda 2018-19 sezonunda da TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a evinde mağlup olarak elendi. Ümraniyespor, tarihindeki hem en büyük başarıyı hem de ilk kez çıktığı Kadıköy'de galip gelmeyi bu dönemde sağladı.



Terim ve Kartal



2018-2021 arasında Kadıköy'de İsmail Kartal 2 galibiyet aldı. 2018-19 sezonunda Ankaragücü'nün başında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenen İsmail Kartal, kariyerinde rakip olarak Kadıköy'deki ilk galibiyetini aldı. Ardından da bu sezon Konyaspor ile Fenerbahçe'yi 2-0 deviren tecrübeli teknik adam, Fatih Terim'le beraber Kadıköy'de en fazla galibiyet alan hoca oldu. Fatih Terim de Galatasaray ile üst üste 2 sezon da Fenerbahçe'yi yendi.



