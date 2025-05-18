Kadıköy'de 'yönetim istifa' sesleri!

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmada tribünlerden yine protesto sesleri yükseldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, santrayla birlikte futbolcuları ıslıklamaya başladı.
Fenerbahçe taraftarları daha sonra "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Tribünlerden ayrıca "Ali Koç istifa" tezahüratları da yükseldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, santrayla birlikte futbolcuları ıslıklamaya başladı.
Fenerbahçe taraftarları daha sonra "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı. Tribünlerden ayrıca "Ali Koç istifa" tezahüratları da yükseldi.
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