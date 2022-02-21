Kadıköy'de Önder Karaveli'ye büyük ilgi

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'ye Kadıköy'de Fenerbahçeli taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kadıköy'de Önder Karaveli'ye büyük ilgi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Şubat 2022 00:07
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Süper Lig'de Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçlarını tribünden izledi. Önder Karaveli, Fenerbahçe maçından çıktığı sırada stat önünde sarı-lacivertli taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kabul etti.

ÖNDER KARAVELİ'NİN AÇIKLAMALARI

Önder Karaveli, Kadıköy'deki maçın ardından Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Tüm kulüpler bu dostluğu sonuna kadar yaşamalı. Biz birbirimizle varız. Fenerbahçeli taraftarların benimle fotoğraf çektirmesi, duruşunuzla ve nasıl davrandığınızla alakalı. Kadıköy'den rahatlıkla evime gidiyorum. Arda Güler burada çok güzel. Türk gençlerini çok seviyorum, hepsine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



F.BAHÇELİ TARAFTARIN ŞENOL GÜNEŞ SÖZÜ

Bu sırada Fenerbahçeli bir taraftar, Önder Karaveli'ye "Müthiş bir karakteriniz var. Adam gibi adamsınız. Tebrik ediyoruz sizi. İnşallah Şenol Güneş gelmez hocam." dedi.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.