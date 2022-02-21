Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Süper Lig'de Fatih Karagümrük - Demir Grup Sivasspor ve Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor maçlarını tribünden izledi. Önder Karaveli, Fenerbahçe maçından çıktığı sırada stat önünde sarı-lacivertli taraftarların fotoğraf çektirme isteklerini kabul etti.
ÖNDER KARAVELİ'NİN AÇIKLAMALARI
Önder Karaveli, Kadıköy'deki maçın ardından Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Tüm kulüpler bu dostluğu sonuna kadar yaşamalı. Biz birbirimizle varız. Fenerbahçeli taraftarların benimle fotoğraf çektirmesi, duruşunuzla ve nasıl davrandığınızla alakalı. Kadıköy'den rahatlıkla evime gidiyorum. Arda Güler burada çok güzel. Türk gençlerini çok seviyorum, hepsine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
F.BAHÇELİ TARAFTARIN ŞENOL GÜNEŞ SÖZÜ
Bu sırada Fenerbahçeli bir taraftar, Önder Karaveli'ye "Müthiş bir karakteriniz var. Adam gibi adamsınız. Tebrik ediyoruz sizi. İnşallah Şenol Güneş gelmez hocam." dedi.
ÖNDER KARAVELİ'NİN AÇIKLAMALARI
Önder Karaveli, Kadıköy'deki maçın ardından Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada "Tüm kulüpler bu dostluğu sonuna kadar yaşamalı. Biz birbirimizle varız. Fenerbahçeli taraftarların benimle fotoğraf çektirmesi, duruşunuzla ve nasıl davrandığınızla alakalı. Kadıköy'den rahatlıkla evime gidiyorum. Arda Güler burada çok güzel. Türk gençlerini çok seviyorum, hepsine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
F.BAHÇELİ TARAFTARIN ŞENOL GÜNEŞ SÖZÜ
Bu sırada Fenerbahçeli bir taraftar, Önder Karaveli'ye "Müthiş bir karakteriniz var. Adam gibi adamsınız. Tebrik ediyoruz sizi. İnşallah Şenol Güneş gelmez hocam." dedi.