Kadıköy'de istifa tezahüratları ve İsmail Kartal pankartı

Fenerbahçe tribünleri, Konyaspor maçının başlangıç düdüğüyle birlikte istifa tezahüratlarına başladı.
Oldukça boş olan stadyumda tribünde yer alan az sayıda sarı lacivertli taraftar, aralıksız olarak istifa tezahüratları yaptı.
4. dakikada gelen Melih Bostan'ın golünün ardından istifa tezahüratları daha da yükseldi. Tezahüratlar sırasında Aziz Yıldırım lehine de çağrıda bulunuldu.
İSMAİL KARTAL POSTERİ KALDIRILDI
Tribünde açılan İsmail Kartal posteri ise güvenlik görevlileri tarafından kaldırdı.
Oldukça boş olan stadyumda tribünde yer alan az sayıda sarı lacivertli taraftar, aralıksız olarak istifa tezahüratları yaptı.
4. dakikada gelen Melih Bostan'ın golünün ardından istifa tezahüratları daha da yükseldi. Tezahüratlar sırasında Aziz Yıldırım lehine de çağrıda bulunuldu.
İSMAİL KARTAL POSTERİ KALDIRILDI
Tribünde açılan İsmail Kartal posteri ise güvenlik görevlileri tarafından kaldırdı.