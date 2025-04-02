Kadıköy'de iki dakikalık VAR incelemesi!

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında Sebastian Szymanski ile bulduğu gol, yaklaşık 2 dakikalık VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Sporx.com
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Kadıköy'de iki dakikalık VAR incelemesi!
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02 Nisan 2025 21:41
Son güncelleme 02 Nisan 2025 21:45
Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında Sebastian Szymanski ile bulduğu gol, yaklaşık 2 dakikalık VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazandı.

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Anderson Talisca'nın vuruşunda Sebastian Szymanski, kaleye giden topu tamamladı.

Hakem Cihan Aydın, yardımcısından gelen uyarının ardından ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

Hakem Aydın, yaklaşık iki dakikalık VAR incelemesinin ardından golü verdi. Fenerbahçe, bu golle Galatasaray karşısında durumu 1-2 yaptı.





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