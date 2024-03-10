Kadıköy'de Emre Belözoğlu'na küfürlü tepki

Fenerbahçeli taraftarlar, Pendikspor maçı öncesinde Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakkında küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kadıköy'de Emre Belözoğlu'na küfürlü tepki
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10 Mart 2024 18:47
Fenerbahçeli taraftarlar, Pendikspor maçı öncesinde Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu hakkında küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Maç öncesinde kale arkasında bulunan taraftarların Belözoğlu hakkındaki küfürlü tezahüratlara tribünlerin önemli bir kısmı da eşlik etti ve Ankaragücü - Fenerbahçe maçında başlayan gerginlik devam etti.

NE OLMUŞTU?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan Ankaragücü - Fenerbahçe maçında deplasmanda yer alan Fenerbahçeli taraftarlar, Emre Belözoğlu hakkında küfürlü tezahüratlarda bulunmuş, Belözoğlu maçın ardından yaptığı açıklamada "150 yıl yaşasam böyle bir şey yaşayacağım aklıma gelmezdi" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde 343 Digital YouTube kanalında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu'nun "Fenerbahçe ile ilgili hiçbir hayalim yok" sözleri, sarı-lacivertli taraftarlardan tepki çekmişti.

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