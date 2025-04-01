Kadıköy'de 'bayram' yemini

Galatasaray, ligde Beşiktaş'ı yenerek çifte bayram yapmayı hedefliyordu. Ancak 2-1'lik mağlubiyet sarı-kırmızılı camianın bayramının buruk geçmesine neden oldu.
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde kupada oynanacak derbi için hazırlıklara başladı. Oyuncular kenetlenirken, teknik ekip ve yönetime, "Şampiyon olacağız, 5. yıldızı takacağız. Asıl bayramı da kupa maçında Fenerbahçe'yi yenip tur atlayarak yapacağız" sözünü verdi.
"YENİ SERİ İSTİYORUM"
Ligde şampiyonluk yolunda hala avantajlı olduklarını belirten oyuncular, "Avantaj hala bizde. Şampiyonluk bizim ellerimizde. Kalan maçlarımızın hepsini kazanıp, 25. şampiyonluğa ulaşacak, 5. yıldızı takacak ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Bu büyük motivasyon ile Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yeneceğiz" dediler.
Teknik direktör Okan Buruk da Beşiktaş yenilgisine dikkat çekerek, "Sadece bir maç kaybettik, şampiyonluğu değil. Namağlup stresi de üzerimizden kalktı. Şimdi sizlerden yeni bir seri istiyorum" diyerek güvenini ortaya koydu.
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde kupada oynanacak derbi için hazırlıklara başladı. Oyuncular kenetlenirken, teknik ekip ve yönetime, "Şampiyon olacağız, 5. yıldızı takacağız. Asıl bayramı da kupa maçında Fenerbahçe'yi yenip tur atlayarak yapacağız" sözünü verdi.
"YENİ SERİ İSTİYORUM"
Ligde şampiyonluk yolunda hala avantajlı olduklarını belirten oyuncular, "Avantaj hala bizde. Şampiyonluk bizim ellerimizde. Kalan maçlarımızın hepsini kazanıp, 25. şampiyonluğa ulaşacak, 5. yıldızı takacak ve Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Bu büyük motivasyon ile Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yeneceğiz" dediler.
Teknik direktör Okan Buruk da Beşiktaş yenilgisine dikkat çekerek, "Sadece bir maç kaybettik, şampiyonluğu değil. Namağlup stresi de üzerimizden kalktı. Şimdi sizlerden yeni bir seri istiyorum" diyerek güvenini ortaya koydu.