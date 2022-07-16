Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, son olarak Adana Demirspor forması giyen Kaan Kanak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli sol bek, transferinin ardından ilk açıklamalarını Sporx'e yaptı. Emrah Karalinç'in sorularını yanıtlayan Kanak, başarılı olma sözü verdi.



"HATAYSPOR'A KATILDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"



Transfer sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden 31 yaşındaki futbolcu, "Süper Lig'de oynamaya devam ediyorum. Çok sıcak, lige renk katan Hatayspor'a katıldığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



"SÜPER LİG'DE ÖNE ÇIKAN BİR HATAYSPOR VAR"



"Umarım hepimiz için başarılı sakatlıksız bir sezon olur" temennisini paylaşan Kanak, "2 sezondur ciddi anlamda öne çıkan bir Hatayspor var. Evet takımdan ayrılan isimler oldu ama yeni sezonda daha iyisini yapmak için mücadele edecek bir oyuncu grubu var. Hatayspor kaliteli bir ekip. Bu ekibin bir parçası olmak da heyecan verici" dedi.



TARAFTARLARA BAŞARI SÖZÜ VERDİ



Hatayspor taraftarlarına başarılı olma sözü veren Kaan Kanak, "Bu sıcak ve samimi karşılama için taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben de bütün gücümle sahada mücadele edip, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum" açıklamasını yaptı.





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