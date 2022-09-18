İtalya Serie A'nın 7. haftasında AC Monza ile Juventus karşı karşıya geldi. Brianteo'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Monza, 1-0'lık skorla kazandı.
Juventus, 40. dakikada Angel Di Maria'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Monza, 74. dakikada Christian Gytkjaer'in attığı golle kazandı.
Eylül ayında oynadığı 2 Şampiyonlar Ligi maçında 2 mağlubiyet, 3 Serie A maçında ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Juventus, 10 puanda kaldı.
Monza ise ligin 7. haftasında ilk kez kazanarak 4 puana yükseldi.
Juventus, gelecek hafta sahasında Bologna'yı ağırlayacak. Monza ise Sampdoria ile karşılaşacak.
Juventus, 40. dakikada Angel Di Maria'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
Monza, 74. dakikada Christian Gytkjaer'in attığı golle kazandı.
Eylül ayında oynadığı 2 Şampiyonlar Ligi maçında 2 mağlubiyet, 3 Serie A maçında ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Juventus, 10 puanda kaldı.
Monza ise ligin 7. haftasında ilk kez kazanarak 4 puana yükseldi.
Juventus, gelecek hafta sahasında Bologna'yı ağırlayacak. Monza ise Sampdoria ile karşılaşacak.
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