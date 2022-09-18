İtalya Serie A'nın 7. haftasında AC Monza ile Juventus karşı karşıya geldi. Brianteo'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Monza, 1-0'lık skorla kazandı.



Juventus, 40. dakikada Angel Di Maria'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.



Monza, 74. dakikada Christian Gytkjaer'in attığı golle kazandı.



Eylül ayında oynadığı 2 Şampiyonlar Ligi maçında 2 mağlubiyet, 3 Serie A maçında ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Juventus, 10 puanda kaldı.



Monza ise ligin 7. haftasında ilk kez kazanarak 4 puana yükseldi.



Juventus, gelecek hafta sahasında Bologna'yı ağırlayacak. Monza ise Sampdoria ile karşılaşacak.





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