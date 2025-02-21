Juventus'tan Kenan Yıldız için sürpriz karar

Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında çarpıcı bir karar aldı.



İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, mali dengelerini korumak için bu sene mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefliyor.



Ancak İtalyan devi, Serie A'da sezonu Şampiyonlar Ligi sıralamasında tamamlayamazsa sürpriz bir hamle yaparak Kenan Yıldız'ı satmayı planlıyor.



Habere göre; Juventus, Kenan Yıldız'ın satışından 80-90 milyon euro'luk bir bonservis geliri elde ederek mali dengeyi sağlamayı hedefliyor.



19 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 37 maçta 6 gol asistlik performans sergiledi.