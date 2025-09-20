Juventus'tan Bernardo Silva'ya yakın takip!

Juventus, gelecek sezonun transfer çalışmaları için şimdiden harekete geçti.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Juventus, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bernardo Silva ile ilgileniyor.



Portekizli yıldız, bu sezon birçok büyük ismin ayrılmasının ardından kaptanlığa getirilmişti. 31 yaşındaki yıldız bu sezon 8 maça çıktı ve 1 gol 2 asist kaydetti.