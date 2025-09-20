20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-042'
20 Eylül
M. United-Chelsea
19:30
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
19:45
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
0-112'
20 Eylül
Lens-Lille
22:05
20 Eylül
Brest-Nice
20:00
20 Eylül
Nantes-Rennes
18:00
20 Eylül
Udinese-AC Milan
21:45
20 Eylül
Verona-Juventus
19:00
20 Eylül
Bologna-Genoa
1-174'
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
22:00
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
19:30
20 Eylül
Alaves-Sevilla
19:30
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
1-023'
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
22:00
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-240'
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
20:00
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
0-141'
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-140'
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-040'
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
19:30
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-151'
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
0-250'
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
1-051'
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
0-250'
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
19:00
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
19:00
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-080'
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-177'
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
20:00
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
22:00

Juventus'tan Bernardo Silva'ya yakın takip!

Juventus, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva ile ilgileniyor.

calendar 20 Eylül 2025 15:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Bernardo Silva'ya yakın takip!
Juventus, gelecek sezonun transfer çalışmaları için şimdiden harekete geçti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Juventus, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bernardo Silva ile ilgileniyor. 

Portekizli yıldız, bu sezon birçok büyük ismin ayrılmasının ardından kaptanlığa getirilmişti. 31 yaşındaki yıldız bu sezon 8 maça çıktı ve 1 gol 2 asist kaydetti.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
