Juventus'tan Bernardo Silva'ya yakın takip!

Juventus, gelecek sezonun transfer çalışmaları için şimdiden harekete geçti.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Juventus, Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bernardo Silva ile ilgileniyor.
Portekizli yıldız, bu sezon birçok büyük ismin ayrılmasının ardından kaptanlığa getirilmişti. 31 yaşındaki yıldız bu sezon 8 maça çıktı ve 1 gol 2 asist kaydetti.
