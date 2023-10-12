Juventus Pogba'nın yerine yeni orta sahasını buldu

Juventus, Ocak ayı kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Juventus, doping testi pozitif çıkan Paul Pogba'nın yerine kadrosuna Tottenham Hotspur forması giyen Pierre Emile Hojbjerg'i katmak istiyor.



Teknik direktör Massimiliano Allegri'nin hazırladığı rapor doğrultusunda Torino ekibinin, ocak ayı transfer döneminde Tottenham'ın kapısını çalacağı öne sürüldü.



TRANSFER İHTİMALİ YÜKSEK



Haberde, Ante Postecoglou'nun göreve gelmesinden sonra hiçbir maça ilk 11'de başlayamayan Hojbjerg'in takımdan ayrılmaya sıcak bakabileceği ve Juventus'a transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon İngiliz devinde hepsi sonradan oyuna dahil olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkan Hojbjerg, bu karşılaşmalarda gol katkısı yapamadı. Danimarkalı oyuncunun Tottenham ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.



