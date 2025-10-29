29 Ekim
Kahta 02-Kasımpaşa
3-1
29 Ekim
Toulouse-Rennes
23:05
29 Ekim
Metz-Lens
21:00
29 Ekim
Nice-Lille
21:00
29 Ekim
Marsilya-Angers
23:05
29 Ekim
Nantes-AS Monaco
23:05
29 Ekim
Paris FC-Lyon
23:05
29 Ekim
Strasbourg-Auxerre
23:05
29 Ekim
Brann-Bodo/Glimt
21:00
29 Ekim
Le Havre-Brest
21:00
29 Ekim
Celtic-Falkirk
22:45
29 Ekim
Hibernian-Rangers
22:45
29 Ekim
Paderborn-Leverkusen
0-042'
29 Ekim
FC Köln-Bayern Munih
22:45
29 Ekim
Braga-Santa Clara
22:15
29 Ekim
Benfica-Tondela
23:45
29 Ekim
Lorient-PSG
21:00
29 Ekim
Inter-Fiorentina
22:45
29 Ekim
Adliyespor-1461 Trabzon
2-0
29 Ekim
Swansea City-M.City
22:45
29 Ekim
Bursa Yildirimspor-Alanyaspor
1-2
29 Ekim
Orduspor 1967-Erbaaspor
4-2
29 Ekim
Pendikspor-Çorlu Spor 1947
3-2
29 Ekim
Manisa FK-Muğlaspor
0-2
29 Ekim
Antalyaspor-Bursaspor
0-07'
29 Ekim
Arsenal-Brighton
22:45
29 Ekim
Liverpool-C.Palace
22:45
29 Ekim
Genoa-Cremonese
22:45
29 Ekim
Wolves-Chelsea
22:45
29 Ekim
Newcastle-Tottenham
23:00
29 Ekim
Como-Verona
0-07'
29 Ekim
Juventus-Udinese
1-010'
29 Ekim
Roma-Parma
0-010'
29 Ekim
Bologna-Torino
22:45
29 Ekim
Dynamo Kiev-Shakhtar
2-180'

Juventus, Luciano Spalletti ile anlaştı!

İtalya Ligi takımlarından Juventus, Igor Tudor sonrası Luciano Spalletti ile anlaşma sağladı.

29 Ekim 2025 11:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Juventus, Luciano Spalletti ile anlaştı!




İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör resmen belli oldu.

Juventus, son olarak İtalya Milli Takımı'nın başında olan 66 yaşındaki Luciano Spalletti sözlü anlaşmaya vardı. Sözleşmedeki detayların netleşmesinin ardından kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atılacak.

Spalletti, Juventus ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalayacak. Juventus'un sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumuna göre sözleşmede opsiyon maddesi yer alacak.

Igor Tudor yönetiminde 8 maçta 12 puan toplayan Juventus, Spalletti'nin daha önce şampiyonluk yaşadığı 21 puanlı lider Napoli'nin 9 puan gerisinde kaldı.

Luciano Spalletti Kimdir?

İtalyan futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Luciano Spalletti, 7 Mart 1959'da İtalya'nın Certaldo kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde orta saha mevkisinde görev yapan Spalletti, profesyonel anlamda büyük başarılara imza atamasa da teknik direktörlükte adını Avrupa futboluna altın harflerle yazdırdı.

Kariyerinin Dönüm Noktaları

Teknik adamlık kariyerine 1993 yılında Empoli'nin başında başlayan Spalletti, kısa sürede İtalya futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Udinese ve Sampdoria dönemlerinin ardından 2005 yılında AS Roma ile çıkış yakaladı. Başkent ekibine oynattığı modern, hücum odaklı futbolla futbol otoritelerinin takdirini kazandı.

Spalletti, Roma ile 2007 ve 2008 yıllarında İtalya Kupası'nı, ardından Rusya'nın Zenit Saint Petersburg takımıyla 2010 ve 2012'de Rusya Premier Lig şampiyonluklarını elde etti. 2017-2019 yılları arasında Inter Milan, 2021-2023 döneminde ise Napoli'yi çalıştırdı.

Napoli ile Tarihi Zafer

Luciano Spalletti, Napoli'nin başında geçirdiği 2022-23 sezonunda, kulübe tam 33 yıl aradan sonra Serie A şampiyonluğunu kazandırarak kariyerinin zirvesine çıktı. Mavi-beyazlıların oynadığı tempolu ve disiplinli futbol, hem İtalya'da hem Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.

Milli Takım Serüveni

Spalletti, 2023 yılında İtalya Millî Takımı'nın başına geçti. Ancak takımın 2025 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki başarısız sonuçlarının ardından, Haziran 2025'te görevinden ayrıldı.

Oyun Felsefesi

Taktiksel zekâsı ve yenilikçi oyun anlayışıyla tanınan Spalletti, özellikle Roma döneminde denediği "forvetsiz sistem" (4-6-0) ile futbol dünyasında çığır açtı. Hücumda pas organizasyonuna, savunmada ise takım disiplini ve kompakt düzene önem veriyor. Oyuncularla birebir iletişimi güçlü olan deneyimli teknik adam, mental hazırlığa da büyük önem veriyor.

Başarılarla Dolu Bir Kariyer

Luciano Spalletti'nin kariyerinde öne çıkan başarılar:

- Serie A Şampiyonluğu (Napoli – 2022/23)

- Rusya Premier Lig Şampiyonluğu (Zenit – 2010, 2012)

- İtalya Kupası (Roma – 2007, 2008)

- İtalya Süper Kupası (Roma – 2007)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
