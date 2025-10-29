Juventus, Luciano Spalletti ile anlaştı!

İtalya Ligi takımlarından Juventus'ta Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör resmen belli oldu.



Juventus, son olarak İtalya Milli Takımı'nın başında olan 66 yaşındaki Luciano Spalletti sözlü anlaşmaya vardı. Sözleşmedeki detayların netleşmesinin ardından kısa süre içerisinde resmi sözleşmeye imza atılacak.



Spalletti, Juventus ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalayacak. Juventus'un sezon sonunda Şampiyonlar Ligi'ne katılım durumuna göre sözleşmede opsiyon maddesi yer alacak.



Igor Tudor yönetiminde 8 maçta 12 puan toplayan Juventus, Spalletti'nin daha önce şampiyonluk yaşadığı 21 puanlı lider Napoli'nin 9 puan gerisinde kaldı.



Luciano Spalletti Kimdir?



İtalyan futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Luciano Spalletti, 7 Mart 1959'da İtalya'nın Certaldo kentinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinde orta saha mevkisinde görev yapan Spalletti, profesyonel anlamda büyük başarılara imza atamasa da teknik direktörlükte adını Avrupa futboluna altın harflerle yazdırdı.



Kariyerinin Dönüm Noktaları



Teknik adamlık kariyerine 1993 yılında Empoli'nin başında başlayan Spalletti, kısa sürede İtalya futbolunun dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Udinese ve Sampdoria dönemlerinin ardından 2005 yılında AS Roma ile çıkış yakaladı. Başkent ekibine oynattığı modern, hücum odaklı futbolla futbol otoritelerinin takdirini kazandı.



Spalletti, Roma ile 2007 ve 2008 yıllarında İtalya Kupası'nı, ardından Rusya'nın Zenit Saint Petersburg takımıyla 2010 ve 2012'de Rusya Premier Lig şampiyonluklarını elde etti. 2017-2019 yılları arasında Inter Milan, 2021-2023 döneminde ise Napoli'yi çalıştırdı.



Napoli ile Tarihi Zafer



Luciano Spalletti, Napoli'nin başında geçirdiği 2022-23 sezonunda, kulübe tam 33 yıl aradan sonra Serie A şampiyonluğunu kazandırarak kariyerinin zirvesine çıktı. Mavi-beyazlıların oynadığı tempolu ve disiplinli futbol, hem İtalya'da hem Avrupa'da geniş yankı uyandırdı.



Milli Takım Serüveni



Spalletti, 2023 yılında İtalya Millî Takımı'nın başına geçti. Ancak takımın 2025 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki başarısız sonuçlarının ardından, Haziran 2025'te görevinden ayrıldı.



Oyun Felsefesi



Taktiksel zekâsı ve yenilikçi oyun anlayışıyla tanınan Spalletti, özellikle Roma döneminde denediği "forvetsiz sistem" (4-6-0) ile futbol dünyasında çığır açtı. Hücumda pas organizasyonuna, savunmada ise takım disiplini ve kompakt düzene önem veriyor. Oyuncularla birebir iletişimi güçlü olan deneyimli teknik adam, mental hazırlığa da büyük önem veriyor.



Başarılarla Dolu Bir Kariyer



Luciano Spalletti'nin kariyerinde öne çıkan başarılar:



- Serie A Şampiyonluğu (Napoli – 2022/23)



- Rusya Premier Lig Şampiyonluğu (Zenit – 2010, 2012)



- İtalya Kupası (Roma – 2007, 2008)



- İtalya Süper Kupası (Roma – 2007)



