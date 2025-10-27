Juventus, Igor Tudor'u görevden aldı!

27 Ekim
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-4
27 Ekim
Samsunspor-Rizespor
1-1
27 Ekim
Real Betis-Atletico Madrid
0-2
27 Ekim
Moreirense-FC Porto
1-2
27 Ekim
FK Akhmat-PFC Sochi
2-4
27 Ekim
OB-Broendby IF
1-4

İtalya Serie A ekibi Juventus, Hırvat teknik adam Igor Tudor ile yollarını ayırdı.

İtalya Serie A ekibi Juventus, Hırvat teknik adam Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu karar sabah saatlerinde 47 yaşındaki teknik adama iletildi ve daha sonra resmi açıklama yapıldı.
 
Kulübün başına geçici olarak Juventus Next Gen'in teknik direktörü Massimo Brambilla getirildi.

Öte yandan İtalyan basını, Juventus'un yeni teknik direktör adayları arasında Luciano Spaletti, Roberto Mancini, Laurent Blanc ve Raffaele Palladino'nun olduğunu duyurdu. 

Juventus bu sezon Serie A'da 3, galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
