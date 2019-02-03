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Juventus 6 gollü düelloda Parma'ya takıldı!

İtalya Serie A'da 22. hafta maçında Juventus ile Parma 3-3 berabere kaldı.

Kaynak: Sporx.com
Juventus 6 gollü düelloda Parma'ya takıldı!
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03 Şubat 2019 00:27
İtalya Serie A'da 22. haftada Juventus ile Parma karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 36. dakikasında Cristiano Ronaldo ile öne geçen Juventus, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Juventus 62. dakikada Rugani farkı 2'ye çıkardı. Parma'da 64. dakikada Barilla sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 66. dakikasında Cristiano Ronaldo tekrar sahne alde ve takımının 3. golünü kaydetti. 

Gervinho 74 ve 90. dakikalarda attığı golle skora eşitlik getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Juventus ile Parma 3-3 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 60'a yükseltti. Parma'nın puanı 29 oldu.

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