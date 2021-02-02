Jürgen Klopp: 'Ozan Kabak'ı herkes biliyor!'

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, Brighton maçı öncesi basın toplantısında milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın transferiyle ilgili yeni açıklamalar yaptı.



Ozan'ın kendini kanıtlamış bir oyuncu olduğunu kaydeden Klopp, "Eski hocası Wagner, Ozan Kabak ile ilgili hep pozitif konuştu. Son günlerde onunla görüşmedim. Ozan Kabak'ı herkes biliyor. 4. profesyonel sezonu. Schalke'nin çok problemi vardı ama bunun Ozan ile alakası yok. Ozan yetenekli bir oyuncu ve kendini kanıtladı. Şimdi istikrarlı bir takıma geldi. Bize yardım edebilir, biz de ona yardım edebiliriz. Bizim durumumuz da ilginç, 4 stoperimizi de kaybettik. Oyunculara ihtiyacımız vardı." dedi.



Ozan Kabak ile birlikte stoper Ben Davies'i de kadrolarına kattıklarını söyleyen Alman hoca, "Aldığımız iki stoperin, hem Davies'in, hem de Ozan'ın tecrübesi var. Ozan genç ancak tecrübesinin de olması onu özel kılıyor. Ben biraz daha yaşlı, farklı bir yol izlemiş. Futbol böyledir, bu hikayeler için Hollywood filmlerine ihtiyacımız yok. Dün Preston'da, bugün Liverpool'da olursun bir anda." ifadelerini kullandı.



OZAN KABAK'IN BONSERVİS BEDELİ



Liverpool, bu transfer karşılığında Schalke'ye 3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Türk milli yıldız, 6 ay sonra satın alma opsiyonuyla birlikte tamamen Liverpool'a transfer olacak. Ozan için yapılan anlaşmadaki satın alma maddesi ise 30 milyon euro.



