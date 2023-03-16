Juan Mata, sahadaki yıldızları seçecek!

Juan Mata, Manchester'daki sanat projesinin dünya prömiyerinde futbolculardan oluşan bir takıma öncülük edecek.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Juan Mata, sahadaki yıldızları seçecek!
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16 Mart 2023 10:58
Galatasaray forması giyen İspanyol yıldız Juan Mata, Manchester'daki sanat projesinin dünya prömiyerinde futbolculardan oluşan bir takıma liderlik edecek.

BBC'ye konuyla ilgili konuşan Mata, "Küçükken hayran olduğum pek çok oyuncu 10 numara pozisyonunda oynuyordu. Artık bu pozisyonu gittikçe daha az görüyoruz. Bu sergi, sahada fark yaratan oyuncular hakkında konuşmakla ilgili olacak" dedi.

Mata'nın Eric Cantona, Dennis Bergkamp ve Roberto Baggio gibi unutulmaz isimleri de 11'e almayı düşündüğü belirtildi. 

 
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