Joshua Kimmich için yeni sözleşme açıklaması!

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Joshua Kimmich ile yeni sözleşme imzalamak istediklerini ancak kararı Alman yıldızın vereceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Joshua Kimmich için yeni sözleşme açıklaması!
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24 Şubat 2025 13:14
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Joshua Kimmich ile ilgili konuştu.

Eberl, Kimmich ile yeni sözleşme imzalamak istediklerini ancak kararın Alman yıldızda olduğunu söyledi.

Max Eberl, "Joshua Kimmich ile yeni sözleşme imzalama kararı aldık ve şimdi bunu gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğimi görmemiz gerekiyor. Kimseyi imza atmaya zorlayamam. Sadece onunla sözleşme imzalamak istediğimizi söyleyebilirim. Kimmich'i gelecekte de Bayern Münih'in yüzlerinden biri olarak görmek istiyoruz ama karar vermek ona kalmış bir şey." ifadelerini kullandı.

Bayern Münih'te bu sezon 36 maçta süre bulan 30 yaşındaki deneyimli futbolcu, 1 gol attı ve 10 asist yaptı.


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