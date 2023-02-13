Josef'ten depremzedelere ziyaret

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, Mersin'de depremden etkilenen insanları ziyaret etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Josef'ten depremzedelere ziyaret
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13 Şubat 2023 23:05
Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden Mersin'e gelen afetzedelerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Mersin'e gelen Souza, Yenişehir Fuar Alanı'ndaki depremzede çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Souza, aileler ve çocuklarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Depremzedelere moral veren Souza, onlarla fotoğraf çektirdi.

Souza, alanın depremzedeleri en iyi şekilde ağırlayacak şekilde hazırlandığını belirtti.

Çalışanlara ve gönüllü destek verenlere teşekkür eden Souza, "Herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor, bunu gördüm. Tüm Türkiye'ye mesaj vermek istiyorum; bu çocuklara sahip çıkın, onlar hepimizin çocukları. Ben de 4 erkek çocuk babasıyım. Onlar da her an babasız kalabilirler. Tüm Türk halkından istediğim şey, onları yalnız bırakmayın." ifadelerini kullandı.





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