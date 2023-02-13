Josef'ten depremzedelere ziyaret

Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden Mersin'e gelen afetzedelerle bir araya geldi.Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Mersin'e gelen Souza, Yenişehir Fuar Alanı'ndaki depremzede çocukları ve ailelerini ziyaret etti. Souza, aileler ve çocuklarına geçmiş olsun dileklerini iletti.Depremzedelere moral veren Souza, onlarla fotoğraf çektirdi.Souza, alanın depremzedeleri en iyi şekilde ağırlayacak şekilde hazırlandığını belirtti.Çalışanlara ve gönüllü destek verenlere teşekkür eden Souza,ifadelerini kullandı.