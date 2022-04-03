Josef: "Galibiyeti biz hak ettik!"

Beşiktaşlı Josef de Souza, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef: 'Galibiyeti biz hak ettik!'
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03 Nisan 2022 22:50
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile berabere kaldığı maçın ardından Josef de Souza açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Josef de Souza "Yeni bir sistem, üst seviye oynadık. Çok iyi fırsatlar yakaladık ama 1 puan aldık. Galibiyeti hak ettik ama olmadı." dedi.

Gelecek adına mesaj veren Brezilyalı isim "Sistem değişti ama değişen en büyük şey, takımın ritmi. Hocamız geldiğinden beri tempolu idmanlar yapıyoruz. Biraz daha zaman lazım. Herkes emin olsun, bu tempo oturduktan sonra çok daha iyi şeyler yapacağız ve geçen sezona döneceğiz." açıklamasını yaptı.

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