Josef de Souza'nın son durumu açıklandı

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın son durumu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Josef de Souza'nın son durumu açıklandı
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23 Ocak 2022 12:29
Beşiktaş, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan orta saha oyuncusu Josef de Souza'nın son durumu hakkında açıklama yayımladı.

Siyah - beyazlılar, Brezilyalı futbolcunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabaka sırasında uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı sebebiyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun sol uyluk arka adalesinde (semimembranosus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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