29 Ağustos
Göztepe-Konyaspor
21:30
29 Ağustos
Vanspor FK-Bandırmaspor
19:00
29 Ağustos
Sarıyer-Erzurumspor
21:30
29 Ağustos
Hamburger SV-St. Pauli
21:30
29 Ağustos
Elche-Levante
20:30
29 Ağustos
Valencia-Getafe
22:30
29 Ağustos
Cremonese-Sassuolo
19:30
29 Ağustos
Lecce-AC Milan
21:45
29 Ağustos
Lens-Brest
21:45
29 Ağustos
FC Groningen-Heracles
21:00

Josef de Souza'dan Sergen Yalçın paylaşımı!

Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef de Souza, siyah-beyazlıların teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Sergen Yalçın ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

calendar 29 Ağustos 2025 12:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Lausanne'ye karşı alınan mağlubiyetin ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile görüştü ve anlaşma sağladı. 

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef De Souza, sosyal medya hesabından Sergen Yalçın ile ilgili bir paylaşım yaptı.

İŞTE O PAYLAŞIM:







 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
