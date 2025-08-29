Josef de Souza'dan Sergen Yalçın paylaşımı!

Beşiktaş, Lausanne'ye karşı alınan mağlubiyetin ardından Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlılar, teknik direktörlük görevi için Sergen Yalçın ile görüştü ve anlaşma sağladı.
Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ın eski oyuncusu Josef De Souza, sosyal medya hesabından Sergen Yalçın ile ilgili bir paylaşım yaptı.
İŞTE O PAYLAŞIM:
