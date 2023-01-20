Josef de Souza'dan Coutinho açıklaması

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef De Souza'dan, vatandaşı Philippe Coutinho için açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Josef de Souza'dan Coutinho açıklaması
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20 Ocak 2023 11:19
Josef de Souza
Josef de Souza
Beşiktaş
Basında çıkan "Beşiktaş, Coutinho ile ilgileniyor" haberlerinin ardından Josef De Souza, sosyal medyadan açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan De Souza, vatandaşı Philippe Coutinho için; "Yalanlarla Beşiktaş taraftarını aldatmayın. Yüzde 0 şans." ifadelerine yer verdi.

İşte o paylaşım;



COUTINHO İÇİN 135 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Yıldız oyuncunun Liverpool'dan Barcelona'ya transferi için tam 135 milyon euro ödenmişti. Daha sonrasında ise kariyeri düşüşe geçen ve eski günlerini ara ara hatırlatsa da tam anlamı ile istikrar yakalayamayan Coutinho, bu sezon Aston Villa forması ile 18 maça çıktı ve ne gol ne de asist katkısı yapabildi. 

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