Basında çıkanhaberlerinin ardından Josef De Souza, sosyal medyadan açıklamada bulundu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan De Souza, vatandaşı Philippe Coutinho için;ifadelerine yer verdi.Yıldız oyuncunun Liverpool'dan Barcelona'ya transferi için tam 135 milyon euro ödenmişti. Daha sonrasında ise kariyeri düşüşe geçen ve eski günlerini ara ara hatırlatsa da tam anlamı ile istikrar yakalayamayan Coutinho, bu sezon Aston Villa forması ile 18 maça çıktı ve ne gol ne de asist katkısı yapabildi.