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Josef de Souza: "Beşiktaş'a benim yüzümden kaybettik ama..."

Beşiktaş derbisinde topa zamanında müdahale edemediği için Ouaresma'nın golüne neden olan Josef de Souza, "O akşamdan beri gözüme uyku girmedi" dedi.

Kaynak: Haberturk
Josef de Souza: 'Beşiktaş'a benim yüzümden kaybettik ama...'
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28 Şubat 2018 09:08
Beşiktaş derbisinde alman 3-1'lik yenilgi, Fenerbahçe cephesinde en çok Josef de Souza'yı etkilemiş durumda.

Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızının ağzını bıçak açmazken kendini son derece kötü hissetmesi de teknik heyeti önümüzdeki maçlar öncesinde düşündürüyor. Samandıra'da Vodafone Park'taki maçın değerlendirmesini arkadaşlarıyla birlikte yapan Sambacı, "O akşamdan beri gözüme uyku girmedi. Benim yüzümden maçı kaybettik. Etep kendime 'Bu hatayı nasıl yaptım?' diye kızıyorum. Benim hatamla rakip 2-1 öne geçti ve takımın dengesi bozuldu' diye dert yandı.

'TELAFİ ETMEYE ÇALIŞACAĞIM'

Gelişen atakta önündeki topu zamanında uzaklaştırması gerektiğini belirten Josef de Soza, "Hamlemi düzgün yapsaydım o golü yemeyecektik. O gol her şeyi altüst etti. Çünkü takım olarak tam oyunu dengelediğimiz bir dönemdi. Benim hatamla her şey berbat oldu ve ben de dengemi kaybettim. Artık bu hatamı telafi etmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.





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