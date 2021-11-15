Jose Sosa: 'Derbiden sonra gerisi gelir'

Fenerbahçe'de Arjantinli yıldız Jose Sosa, bu sezon forma rekabetinde arka planda kaldı. Sosa, Avrupa Ligi'nde Antwerp ile oynanan her iki karşılaşmaya da 11'de başladı. Ancak tecrübeli orta saha oyuncusu, ligde en son 3. haftadaki Altay mücadelesinde 11'de sahaya çıkmıştı. Pereira, son iki lig mücadelesi olan Konya ve Kayseri karşılaşmalarında ise öğrencisine süre vermedi.Jose Sosa, Galatasaray maçı öncesi hocasına mesaj göndererek,ifadelerini kullandı. 36 yaşındaki futbolcu, son iki Milli maç arasının kendileri açısından şanssız geçtiğini söyledi.Sosa,dedi.