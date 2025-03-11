Jose Mourinho: "Turu geçen biz olacağız, inanın"

Jose Mourinho, Rangers maçı öncesinde takımı motive etmeye devam ediyor. Portekizli dünkü idmanda da öğrencilerine; "Turu geçen taraf biz olacağız. Buna inanın" dedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Turu geçen biz olacağız, inanın'
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11 Mart 2025 07:43
Son güncelleme 11 Mart 2025 08:03
Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Glasgow Rangers'a 3-1 yenildi. Kendi evinde aldığı bu skorla tur için dezavantajlı duruma gelen sarı-lacivertliler, rövanş maçını farklı kazanıp adını çeyrek finale yazdırmayı hedefliyor.

Teknik direktör Jose Mourinho da oyuncularının adeta beynini yıkıyor. Moral ve motivasyonu üst seviyede tutan kurt teknik adam, dünkü idmanda da yine öğrencileriyle bir konuşma gerçekleştirdi.

"TURU GEÇEN TARAF BİZ OLACAĞIZ"

Jose Mourinho'nun futbolculara; "Kötü bir oyunla kötü bir sonuç aldık. Ancak rövanş maçında çok daha iyi olacağız. Onlar bizi nasıl burada yendiyse biz de onları evlerinde yeneceğiz. Turu geçen taraf biz olacağız. Buna inanın. Çünkü biz daha büyük ve daha kaliteli bir takımız" diyerek seslendiği belirtildi.  

 
  

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