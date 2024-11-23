Jose Mourinho: "Tehlikeli bir takımla oynayacağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho: 'Tehlikeli bir takımla oynayacağız'
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23 Kasım 2024 15:22
Son güncelleme 23 Kasım 2024 15:32
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Kayserispor maçı öncesi açıklamalar yaptı.

"Kayserispor, yeni teknik direktörüyle 4 maça çıktı. Bu size analiz sağlamak için yeterli oldu mu?" sorusuna Jose Mourinho, "4 maç bize yeterli bilgiyi sağladı. Belki bugün değişiklik yaparlar. Yeni hocalarıyla son maçlarda oynadıkları gibi arkada 5'li savunma ile oynayacaklardır. kontra ataklarda sürpriz yapmak isteyeceklerdir. Duran toplarda gerçekten iyiler, iyi çalıştıkları belli oluyor. Tehlikeli bir takıma karşı oynayacağız." ifadelerini kullandı.

"HER MAÇ BUNU YAPIYORUZ"

Maç içinde değişen bir oyun taktiğine sahip olduklarını söyleyen Portekizli teknik adam, "Bizi detaylı analiz ederseniz, her maçta arkayı üçleyip oyun kuruyoruz. Futbol artık daha az statik oyun. Maç içinde daha fazla değişen bir oyun. Zenit maçında aslında elimizde sadece 4 as oyuncu vardı, genellikle gençlerle kurulu bir takımla oynadık." dedi.

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