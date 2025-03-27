Jose Mourinho'nun üç kilit ismi!

Fenerbahçe, Bodrum FK karşısında sürpriz yaşamak istemiyor. Jose Mourinho, zorlu mücadelede Szymanski, Talisca ve Oğuz Aydın'a özel görevler verdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'nun üç kilit ismi!
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27 Mart 2025 12:00

Şampiyonluk yolunda puan kaybına tahammülü olmayan Fenerbahçe, son 6 maçında 4 galibiyet ve 2 beraberlik alarak kalesini gole kapatan Bodrum FK karşısında sürpriz yaşamak istemiyor.

Teknik direktör Jose Mourinho, kritik mücadelede takımı sahaya mutlak üç puan parolasıyla çıkarırken, üç oyuncusuna özel görevler verdi:

SZYMANSKI

Fred'in yokluğunda orta sahada Amrabat'ın partneri olacak. 8 numarada görev yapacak olan Polonyalı futbolcu, rakip ceza sahasına yakın oynayarak yapacağı koşularla savunmada boşluk yaratmaya çalışacak. 

ANDERSON TALISCA

Kanatları iyi kapatan ancak merkezden gelen ataklarda savunma zaafı yaşayan Bodrum FK karşısında Talisca'nın özel bir rolü olacak. Brezilyalı yıldız, hücumlarda merkeze odaklanarak Tadic, En-Nesyri ve Szymanski ile birlikte rakip savunmayı açmaya çalışacak.

OĞUZ AYDIN 

Genç futbolcu, hücumda sıkışan oyunu açmak için devreye girecek. Çizgiden yapacağı ortalarla takımına pozisyon hazırlayacak. Ayrıca, merkezde sayısal üstünlük sağlanamadığı anlarda içeriye kat ederek Talisca, Tadic, En-Nesyri ve Szymanski'ye destek verecek. 

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