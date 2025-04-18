Jose Mourinho için Portekiz iddiaları artıyor!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz Milli Takımı'nın başına geçerek milli takım hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho için Portekiz iddiaları artıyor!
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18 Nisan 2025 08:16
Son güncelleme 18 Nisan 2025 08:45

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, 'milli takım çalıştırma' hayalini ülkesiyle gerçekleştirebilir.

Goales'teki habere göre Portekiz Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası öncesi Roberto Martinez'in yerine Jose Mourinho'yu getirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin hocasının da bu göreve sıcak baktığı ve buluşmanın yakın olduğu ifade ediliyor.

12 YIL SONRA YENİDEN BİR ARAYA GELEBİLİR

Real Madrid'de 2010-13 döneminde birlikte çalışan Cristiano Ronaldo-Jose Mourinho ikilisi, yaklaşık 12 yıl sonra Portekiz Milli Takımı'nda buluşabilir.

PORTEKİZ MEDYASI BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYOR

Portekiz medyası da Jose Mourinho'nun yıldız yönetimi konusunda Martinez'den daha başarılı olduğunu ve göreve geçmesi gerektiğini yazıyor. Süper Lig'de sezonun bitimiyle birlikte sürecin resmiyete dökülmesi bekleniyor.



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