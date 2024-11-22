Jose Mourinho için karar günü!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cuma günkü (bugün) son antrenmanın ardından Kayserispor maçının ilk 11'ine karar verecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jose Mourinho için karar günü!
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22 Kasım 2024 08:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig ve Avrupa Ligi'ndeki iddialarının devam etmesi için büyük önem taşıyan Kayserispor ve Slavia Prag maçlarına çıkaracağı kadroları milli futbolcuların durumlarına göre belirleyecek.

Portekizli çalıştırıcı, milli takımlarından perşembe dönen oyuncuların fiziksel durumlarını cuma yaptıracağı antrenmanda gördükten sonra cumartesi oynanacak Kayserispor maçının 11'ini belirleyecek.

Fiziksel açıdan yeterli olmayan bazı futbolcuların perşembe günkü Slavia Prag maçı düşünülerek Kayseri deplasmanında yedek oturtulması bekleniyor.

Slavia Prag'ın bu sezon oynadığı maçları izleyip analiz eden Fenerbahçe teknik ekibinin, Çek takımının bu yıl Avrupa kupalarında karşılaşacakları en zorlu rakip olacağı konusunda görüş birliğine vardığı öğrenildi.

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