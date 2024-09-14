Jose Mourinho: 'Galatasaray'ı unutun'

Fenerbahçe'de herkesin aklının bir ucunda haftaya Galatasaray ile oynanacak derbi olsa da Teknik Direktör Jose Mourinho için durumun aynı olmadığı öğrenildi.
"MAÇ MAÇ DÜŞÜNELİM"
Her galibiyette üç puan aldıklarını ve maç, maç düşünmeleri gerektiğini oyuncularına her fırsatta tekrarlayan Portekizli çalıştırıcının yaptığı toplantılarda, "Gelecek haftadaki derbiyi düşünmeniz çok normal. Derbiler dünyanın her yerinde önemlidir. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynadığı derbiler de dünyada futbolseverlerin gözünde farklı bir yerde. Fakat biz maç, maç düşünmeliyiz. Bu düşünce bizi yolun sonunda şampiyonluğa götürecektir" dediği bildirildi.
"GALATASARAY'I UNUTUN"
Portekizli çalıştırıcının konuşmasına şöyle devam ettiği öğrenildi: "Önümüzde zorlu bir Kasımpaşa maçı var. Öncelikle bunu düşünmeliyiz. Bu maçtan galibiyet alamazsak, derbiden çıkaracağımız üç puan sadece rakibimiz karşısında bize az da olsa psikolojik üstünlük kazandırır. Bu yüzden her şeyden önce tüm dikkatinizi Kasımpaşa maçına vermenizi istiyorum. Onlar da sürpriz sonuçlar çıkaran, daha önce üst sıraları zorlamış bir takım. Ayrıca milli aradan dönüş her takım için zordur. Biz bunu terse çevirelim ve haftayı galibiyetle kapatarak derbiye moralli çıkalım. Ben size güveniyorum."
"MAÇ MAÇ DÜŞÜNELİM"
Her galibiyette üç puan aldıklarını ve maç, maç düşünmeleri gerektiğini oyuncularına her fırsatta tekrarlayan Portekizli çalıştırıcının yaptığı toplantılarda, "Gelecek haftadaki derbiyi düşünmeniz çok normal. Derbiler dünyanın her yerinde önemlidir. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin oynadığı derbiler de dünyada futbolseverlerin gözünde farklı bir yerde. Fakat biz maç, maç düşünmeliyiz. Bu düşünce bizi yolun sonunda şampiyonluğa götürecektir" dediği bildirildi.
"GALATASARAY'I UNUTUN"
Portekizli çalıştırıcının konuşmasına şöyle devam ettiği öğrenildi: "Önümüzde zorlu bir Kasımpaşa maçı var. Öncelikle bunu düşünmeliyiz. Bu maçtan galibiyet alamazsak, derbiden çıkaracağımız üç puan sadece rakibimiz karşısında bize az da olsa psikolojik üstünlük kazandırır. Bu yüzden her şeyden önce tüm dikkatinizi Kasımpaşa maçına vermenizi istiyorum. Onlar da sürpriz sonuçlar çıkaran, daha önce üst sıraları zorlamış bir takım. Ayrıca milli aradan dönüş her takım için zordur. Biz bunu terse çevirelim ve haftayı galibiyetle kapatarak derbiye moralli çıkalım. Ben size güveniyorum."