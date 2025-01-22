Jose Mourinho'dan Szymanski kararı!

Son olarak Süper Lig'de Adana Demirspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin kadrosunda Lyon maçı özelinde değişiklik bekleniyor.
Savunmada birçok ismin olmayışı, teknik direktör Jose Mourinho'yu zora sokmuş durumda. Haftalardır 3'lü savunmayı takımına oturtmaya çalışan Portekizli hoca, UEFA Avrupa Ligi'nde tekrardan 4'lü sisteme mecburi olarak dönebilir.
Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın listeye dahil edilmediği, Mert Müldür de cezalı olduğu için Lyon karşısında forma giyemeyecek.
Sağ bekte Osayi- Samuel, stoperde Çağlar ve Djiku görev alacak. Sol bekte ise Szymanski'nin forma giymesi bekleniyor.
Savunmada birçok ismin olmayışı, teknik direktör Jose Mourinho'yu zora sokmuş durumda. Haftalardır 3'lü savunmayı takımına oturtmaya çalışan Portekizli hoca, UEFA Avrupa Ligi'nde tekrardan 4'lü sisteme mecburi olarak dönebilir.
Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın listeye dahil edilmediği, Mert Müldür de cezalı olduğu için Lyon karşısında forma giyemeyecek.
Sağ bekte Osayi- Samuel, stoperde Çağlar ve Djiku görev alacak. Sol bekte ise Szymanski'nin forma giymesi bekleniyor.