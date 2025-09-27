27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
14:30
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Jose Mourinho'dan Benzema'ya transfer telefonu!

Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho, Portekiz temsilcisine Karim Benzema'yı transfer etmek istiyor. Mourinho, transfer için Fransız yıldızı aradı. Benzema, Benfica seçeneğini değerlendiriyor.

calendar 27 Eylül 2025 12:10
Fenerbahçe'nin ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'dan dikkat çeken bir transfer hamlesi geldi.

BENZEMA'YA TELEFON!

Portekizli teknik adam, Real Madrid'de birlikte çalıştığı ve şu anda Al-Ittihad forması giyen Karim Benzema'yı Benfica'da görmek istiyor.

Marca'da yer alan habere göre, Jose Mourinho, eski öğrencisi Benzema'ya transfer için telefon açtı.

BENFICA'YI DÜŞÜNÜYOR


Avrupa futboluna geri dönüşü değerlendiren Karim Benzema, Jose Mourinho'nun bu teklifi sonrası Benfica seçeneğini düşünmeye başladı.

Karim Benzema'nın düşüncesinin 2027'ye kadar Al-Ittihad'da oynamak olduğu ancak Suudi Arabistan temsilcisinde Al Nassr'a karşı alınan mağlubiyetin de Benzema için sezonun şüpheyle başlamasına neden olduğu yazıldı.

SEZON PERFORMANSI

Al Ittihad forması altında bu sezon 3 maçta süre bulan 37 yaşındaki Karim Benzema, 3 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
