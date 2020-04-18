Jose Callejon için Valencia mı, Fenerbahçe mi?

Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Jose Callejon, maddi anlamda daha iyi bir teklif sunan İspanya La Liga ekibi Valencia ile anlaşma noktasına geldi.

Haber; Akşam
Jose Callejon için Valencia mı, Fenerbahçe mi?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Nisan 2020 07:01
İspanyol oyuncu Jose Callejon, Napoli ile olan kontratını sezon sonunda tamamlayıp takımdan ayrılmayı planlıyor.

33 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu belirtilmesine rağmen bu transferin maddi nedenlerden dolayı sıkıntıya girdiği aktarılmıştı.

İtalya'dan Arena Napoli de Fenerbahçe'nin iki yıllık kontrat teklifine karşılık Valencia'nın 3 senelik bir öneride bulunduğunu ve maddi şartlar nedeniyle transferde avantajlı taraf olduğunu belirtti.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için