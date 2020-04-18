Jose Callejon için Valencia mı, Fenerbahçe mi?

İspanyol oyuncu, Napoli ile olan kontratını sezon sonunda tamamlayıp takımdan ayrılmayı planlıyor.33 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin de devrede olduğu belirtilmesine rağmen bu transferin maddi nedenlerden dolayı sıkıntıya girdiği aktarılmıştı.İtalya'dan Arena Napoli de Fenerbahçe'nin iki yıllık kontrat teklifine karşılık Valencia'nın 3 senelik bir öneride bulunduğunu ve maddi şartlar nedeniyle transferde avantajlı taraf olduğunu belirtti.