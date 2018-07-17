Jorge Mendes: 'Juventus, Ronaldo ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanır'

5 Ballon d'Or ödülünün sahibi olan Cristiano Ronaldo'nun İtalyan devi Juventus'a transferi son dönemde en çok ses getiren transferlerden biri oldu. 112 milyon Euro bonservis bedeliyle Torino temsilcisine katılan Portekizli yıldız, yeni kulübünde yılda 30 milyon Euro alacağı 4 yıllık bir sözleşme imzaladı.Ronaldo'nun olay yaratan bu transferi,çeşitli tepkiler ile karşılandı. Bu transfer hakkında yorumlarda bulunanlardan biri de Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes oldu.İddaalı açıklamalarda bulunan Mendes, başarılı sporcusu hakkında, "Manchester United'da oynarken kulüp tarihinin en iyi oyuncusuydu. Real'de de en iyidi, Juventus'ta da öyle olacak. Bence Juventus, Ronaldo ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir. Çünkü o gelmiş geçmiş en iyi futbolcu." ifadelerinde bulundu.