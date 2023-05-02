Fenerbahçe'de son haftalarda Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, en istikrarlı isimlerin başında geliyor. Arda Güler; Ankaragücü, Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında sahaya çıkarak kariyerinde ilk kez ligde peş peşe 4 mücadeleye 11'de başladı. Ferdi ise sezon başından beri Jorge Jesus'un vazgeçilmezi konumunda. Ancak iki yıldız, yarın Sivasspor ile oynanacak olan Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında kulübeye geçmeye hazırlanıyor.Sarı-Lacivertliler, hafta sonunda ligde Giresunspor ile deplasmanda çok kritik bir karşılaşma oynayacak. Jesus'un bu önemli sınavı düşünerek, telafisi olacak kupa maçında Ferdi ve Arda'yı dinlendirmeyi planladığı öğrenildi. İki oyuncu, son Sivas mücadelesinde kanatlarda görev yapmıştı. Yarın kupadaki karşılaşmada kanatlarda Emre Mor ile Diego Rossi'nin oynaması bekleniyor.Cumartesi günkü maçta kaleci Ali Şaşal ile çarpışarak sakatlanan ve ambulansla sahayı terk eden Valencia da riske edilmeyecek. Ekvadorlu yıldızın yerine Serdar Dursun ya da Joshua King'in forma giymesi muhtemel. Ayrıca uzun bir aradan sonra Sivas'ta sahalara harika bir dönüş yapan Luan Peres de çarşamba günü formasını geçici olarak Oosterwolde'ye devredebilir.